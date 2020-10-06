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Hasta taşıyan ambulans Telekom araçıyla çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat’ta Telekom aracı , özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunan ambulansla çarpıştı.

Manavgat'ta Telekom aracı , özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunan ambulansla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan Rus uyruklu hasta ile yanındaki hasta bakıcı hafif yaralandı.


Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Gezici'nin kullandığı özel hastaneye ait içinde Rus uyruklu hasta bulunan 34 EU 2155 plakalı ambulans ile Muhammet Doğan'ın kullandığı Telekom'a ait 06 AGD 423 plakalı araç Çolaklı Kamelya kavşağında çarpıştı.


Kazada, hastaneye götürülmekte olan ambulanstaki Rus uyruklu Vıktoria Khıora ile başındaki görevli Fahri Zeyit Cengiz kazanın şiddetiyle üzerilerine düşen malzemelerden dolayı hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Telekoma ait aracı kullanan Muhammet Doğan, kendisine yeşil ışık yandığını, önünde bulunan araçların geçmesinin ardından kendisinin de karşıya geçtiği sırada sol şeritten gelen ambulansı fark etmediğini ve çarptığını söyledi.

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