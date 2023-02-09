Hastane afetzedelere sağlık hizmeti veriyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, depremden yaralı olarak kurtulan depremzedeler, ülkenin dört bir yanındaki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınıyor. 10 ilde yıkıma neden olan depremden yaralı olarak kurtulan depremzedelerden bir kısmı Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Bugüne kadar 100'e yakın depremzedeye hizmet veren Gazipaşa Devlet Hastanesinde 30'un üzerine afetzede yatarak tedavi görüyor. Depremzedelere sağlık hizmeti veren Gazipaşa Devlet Hastanesinden ilçe halkına bir de uyarı yapıldı. Vatandaşlardan acil servisi boş yere meşgul edilmemesinin istendiği açıklamada, “Acil servisimize deprem bölgesinden vatandaşlarımız gelmekte. Acil servisi olabildiğince meşgul etmeyelim. Yoğunluk olmaması adına gerekli hassasiyeti göstermeniz rica olunur” ifadelerine yer verildi.