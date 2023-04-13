Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir bankta meydana geldi. Bir süredir bankta yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Yenal Altay'ı, hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altay'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.