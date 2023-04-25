Hastane dönüşü kaza yapan polis, hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, hastane dönüşü otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü polis hayatını kaybetti.

Kaza, Serik Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Ö.T.'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil kavşakta, Burak Zemin Yeter'in (31) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir araçla Serik Devlet Hastanesine götürülen Yeter, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edilirken, yolda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası, kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Yeter'in, hastalandığı için gece motosikletiyle hastaneye gittiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.