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Hastane girişinde trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hastane girişinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastane girişinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.


Kaza, Manavgat-Sarılar yolu Manavgat Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan A.Y.'nin kullandığı 07 LMC 33 plakalı otomobile Manavgat Devlet Hastanesine döndüğü sırada aynı istikamette seyreden İ.H.A.'nın kullandığı 07 FCL 91 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından yere devrilen motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneden getirilen sedye ile hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü A.Y. isimli kadın uzun süre kazanın şokunda kalarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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