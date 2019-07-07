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Hastane randevusuna gitmeyince öldüğü ortaya çıktı

Antalya’da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın öldüğü, hastanenin randevuya gelmediğini ayrı yaşadığı eşine bildirmesiyle ortaya çıktı.


Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5714. Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan 2 çocuk babası Dursun Kayan (55), kontrol için hastaneden randevu aldı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kayan randevuya gitmeyince hastane yetkilileri durumu eşine bildirdi. Eve gelen kadın, salonun penceresinden içeriye bakınca eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilen Kayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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