Hastanede masa başı tatbikatı yapıldı

Antalya'nın Korkuteli Devlet Hastanesinde Acil Durum ve Afet Planları (HAP) kapsamında 2018 yılı masa başı tatbikatı yapıldı.

Korkuteli Devlet Hastanesi toplantı salonunda Hastane Başhekimi ve HAP Başkanı Op. Dr. Nihat Ateş başkanlığında Hastane Başhekim Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Uzm. Dr. Gülnur Bilgin, Hastane Müdürü ve Lojistik Şefi Resul Arıtürk, Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Dt. Aydın Yörük, İş Güvenliği Sorumlusu Mustafa Aslantaş, Planlama Şefi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ahmet Yurtseven, Hastane Afet Planı yönetiminde görevli personel, birim sorumluları ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Afet Koordinasyon Birimi personellerinin katılımıyla masa başı tatbikatı yapıldı. Korkuteli Devlet Hastanesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Afet Koordinasyon Birimi iş birliğiyle yapılan tatbikatta, afet ve acil durumlarda nasıl hareket edileceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziki kapasite ve yeteneklerinin nasıl verimli kullanılabileceği test edildi.

Başhekim Op. Dr. Nihat Ateş, "Hastanede olabilecek afet ve acil durumlarda hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hastanemizde belirli aralıklarla afet ve acil eylem tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Oldukça başarılı ve öğretici geçen tatbikatta görev alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.