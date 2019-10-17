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Hastanede unutulan çanta korkuttu

Antalya’nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta kısa süreli korku yaşanmasına sebep oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta kısa süreli korku yaşanmasına sebep oldu.


Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Hastanesi polikliniğinde unutulan çanta vatandaşları korkuttu. Çantayı gören bir vatandaş hastane güvenliğine haber verdi. Kısa süre içeresinde olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlayıp, hastaları ve hastane personelini bölgeden uzaklaştırdı.


Bu sırada bir kadın çantayı dalgınlıkla unuttuğunu ve çantanın kendisine ait olduğunu belirtti. Çevredeki hastalar ve hasta personeli ise rahat bir nefes aldı.

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