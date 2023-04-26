Hastaneden yılan ve akrep uyarısı

Gazipaşa'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğada, bağda, bahçede ve üretim yapılan sera ve camekanlarda yılan ve akrepler gün yüzüne çıktı. Sıcaklıkların yükselmesiyle ortaya çıkan yılan ve akreplerin vatandaşları ısırıp sokabileceğine dikkat çeken Gazipaşa Devlet Hastanesi, ilçe halkına uyarı yaptı. Yılan ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, böyle bir durumda mutlaka hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Gazipaşa'da da yaz aylarında yılan ve akrep sokma olaylarının yaşanabileceği belirtildi. Yılan ve akrep sokması durumunda vatandaşların yapması gerekenler hakkında bilgilendirdiği açıklamada, “Yılanın ısırdığı yerdeki zehir emilerek veya yaralı bölgeye kati atılarak boşaltılmamalıdır. Yılan tarafından ısırılan kişi en hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Önümüzde yaz aylarının en sıcak ayları olan haziran, temmuz ve ağustos aylarının olduğunu göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, kamp, piknik ya da tarlada çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Kırsalda ve tatil beldelerinde evi olanlar, akrep ile yılanların girmemesi için kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Akrep ve yılan sokması sonrası ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve canlının türlerine göre değişiklik gösterebileceği gibi zehirli yılan ve akrep sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir" denildi.

Yaranın üzerine herhangi bir müdahale uygulanmaz

Akrep sokmalarında kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk ve havale gözlenebilir. Böyle bir durumda akrebin sokmuş olduğu vücut bölgesi hareket ettirilmemeye çalışılır ve yatar bir pozisyonda tutulur. Sonrasında hemen yaralı bölgeye soğuk uygulama uygulanır ve kişinin kan dolaşımının engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır, yaranın üzerinde herhangi bir müdahale uygulanmaz" ifadeleri kullanıldı.

Acil yardım isteyin

Yılan sokmalarının ise lokal ve genel belirtiler verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede morluk, iltihaplanma (1–2 hafta sürer), kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Yılan sokmalarında; hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır. Bölge su ile yıkanır, yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) hemen çıkartılır. Eğer yılan kişinin baş ya da boyun bölgesini sokmuş ise hemen yaranın çevresine baskı uygulaması, kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulaması (turnike uygulanmaz) ve soğuk uygulama yapılır. Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez) ve takip edilerek acil yardım istenilir. Hastanın gözetim altında tutulup duruma göre müdahale edilmesi gerekmektedir. Akrep ve yılan sokmalarında kişi sakin olmalı, mümkünse sokan canlının fotoğrafı çekilerek, hekim ile paylaşılmalıdır."