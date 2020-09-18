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Hastaneye gitmek yerine vatandaşın verdiği buzlarla acılarını dindirmeye çalıştılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 aracın hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular, hastaneye gitmek yerine vatandaşların verdiği buzlarla acılarını dindirmeye çalıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular, hastaneye gitmek yerine vatandaşların verdiği buzlarla acılarını dindirmeye çalıştı.


Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üniversite istikametine gitmekte olan Müslüm Songural'ın kullandığı 07 LTE 92 plakalı ticari araç, kavşaktan dikkatsiz bir şekilde döndüğü sırada seyir halindeki Hasan Can Turan'ın kullandığı 07 LHE 10 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 07 LTE 92 plakalı ticari araç hurdaya dönerken, 07 LHE 10 plakalı araç yol kenarında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Araçlarda bulunan ve çeşitli yerlerinden hafif yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen 112 ekibinin tedavi ve hastaneye gitme talebine olumsuz cevap verirken, çevredeki vatandaşların verdiği buzlarla acılarını dindirmeye çalıştı.


Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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