Hastanın ağız içinden alınan doku, idrar yoluna nakledildi

Antalya'da idrar kanalında daralma rahatsızlığı sebebiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastanın idrar yolundaki darlık, yanak içinden alınan dokuyla tedavi edildi.

Alanya'da yaşayan 54 yaşındaki Muharrem Şengün, idrar kanalında daralma rahatsızlığı sebebiyle 4 kez operasyon oldu. Geçirdiği operasyonlara rağmen şikâyetlerinden kurtulamayan Şengün, ALKÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Uçar'a başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucunda Şengün'ün idrar yolunda 7 santimlik bir daralma tespit edildi. Hastanın da onayı alınarak Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen üretroplasti (üretra darlığı onarılması) ameliyatına karar verildi. Hastanın ağız mukozasından alınan parça idrar kanalındaki darlık olan bölgeye nakledildi.

"Hastanın genel durumu iyi"

Başarılı geçen operasyon sonrası Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve hekimi Dr. Öğr. Üyesi Murat Uçar hastayı servisinde ziyaret etti. Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Uçar, “Hastamız bize idrar yaparken zorlanma, kesik kesik idrar yapma, sık sık idrara çıkma, idrar akış hızında azalma şikayetleri ile başvuruda bulundu. 5 yıl önce prostat sonrasında 4 kez idrar kanalında daralma şikayeti üzerine ameliyat edilen Muharrem Şengün'de yapılan tetkikler sonucunda idrar yolunda 7 santimlik bir daralma saptadık. Hastanın da onayını alarak ağzının içinden, yanak mukozasından aldığımız dokuyu idrar kanalına naklederek oluşan darlığı başarılı bir şekilde düzelttik. Hastamız Muharrem Şengün'ün genel durumu iyi. Hastamızın taburcu işlemlerini ameliyattan birkaç gün içeresinde geçekleştireceğiz“ dedi.

"Hastanemiz, başka illere olan sevkleri önlemek adına çalışmalarını sürdürüyor"

Hizmet ağının günden güne arttığına dikkati çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan, "Hastanemiz ve üniversitemiz halkımızın sağlık sorunlarını şehrimizde çözmek, başka illere olan sevkleri önlemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Her branşta, alanında yetkin üniversitemize ve Alanya'mıza güç katacak hekimleri bünyemize katmaya devam ediyoruz. Bu şekilde tedavi bekleyen hastalarımız artık hastanemiz bünyesinde tedavi olabileceklerdir. Emeği geçen hekim arkadaşımıza başarılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu

Hastanenin Alanya için büyük kazanç olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, “Modern teşhis araçları ile doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunmak adına üniversitemizle yönetişimsel yapılanmalarımız devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

Hasta Muharrem Şengün ise yıllardır çektiği çilenin son bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, doktoruna ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.