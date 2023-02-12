Hatay'da şebeke arızaları onarılıyor

Hatay'da şebeke suyunu devreye alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, şebeke arızalarını onarmaya devam ediyor. Ekipler su sisteminde yıkımın boyutunun büyük olduğunu belirtiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri Hatay'a depremin 7'inci gününde su şebekesinde yıkımı onarmaya devam ediyor. Depremin ilk günlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatsu Genel Müdürlüğü'ne ait 7 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisini makina ekipman ve teknik desteği ile faaliyete geçiren ASAT, depremin zarar verdiği su sisteminde tamiratlara devam ediyor.

Arazözler ile su taşınıyor

ASAT, teknik personel ve ekipman ile çıkartma yaptığı Hatay'da Hassa, Aktepe, Kırıkhan, Mezbaha, Seriyol, Soğukpınar ve merkez içme suyu tesisi ile arıtma tesisi ishale hatlarını kısa sürede faal duruma getirdi. Şebekeye su sağlayan ekipler, derin kazı gerektiren ana hatlar kırılan boruları tamir ediyor, bazı hatları ise yenisi ile değiştiriyor. ASAT ekipleri ayrıca vatandaşların temiz su ulaşabilmesi için 24 saat boyunca vatandaşlara temiz su arazözleri ile su taşıyor.

Dezavantajlara rağmen büyük başarı

Deprem bölgesine, coğrafyasına, altyapısına yabancı olmasına rağmen kısa sürede etkili ve verimli bir çalışma ortaya koyarak başarılı sonuçlar alan ASAT ekipleri, kısa sürede su sistemini onarıp, tüm mahalleleri suya kavuşturmayı hedefliyor. ASAT Hatay'da 46 araç ve 80 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.