İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı.


Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalanmıştı.


Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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