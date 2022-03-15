İhlas Haber Ajansı

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Hatice Naz Dayı ‘dan bronz madalya

’Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası’nda Hatice Naz Dayı, 62 kiloda bronz madalya kazandı.

'Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Hatice Naz Dayı, 62 kiloda bronz madalya kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen organizasyona, 32 ilden 220 sporcu katıldı.Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda düzenlenen şampiyonayı, Kaş Belediyesi güreş takımının sporcusu Hatice Naz Dayı, 62 kiloda üçüncü tamamladı.


Öte yandan, iki gün süren şampiyonanın sonunda Kaş takımının çalıştırıcısı Barış Alagöz, en centilmen antrenör seçildi.

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