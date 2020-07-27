Hatıra biletler sahiplerine verildi

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlatılan 'hatıra bilet' kampanyasına destek veren 5 iş insanı ve kurum yetkilisine biletlerini teslim etti.

Kampanyaya, Abdullah Sönmez 10 bin TL, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Alanya Şubesi 7 bin 500 TL, Özcan Sebze Meyve, 5 bin TL, Oğuzhan Çavuşoğlu ve Ahmet Çetin 2 bin 500'er TL değerinde ‘hatıra bilet' satın alarak destek oldular.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kampanyaya katılan firma ve yetkililerine hatıra biletlerini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.