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Hatıra biletler sahiplerine verildi

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlatılan ’hatıra bilet’ kampanyasına destek veren 5 iş insanı ve kurum yetkilisine biletlerini teslim etti.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlatılan 'hatıra bilet' kampanyasına destek veren 5 iş insanı ve kurum yetkilisine biletlerini teslim etti.


Kampanyaya, Abdullah Sönmez 10 bin TL, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Alanya Şubesi 7 bin 500 TL, Özcan Sebze Meyve, 5 bin TL, Oğuzhan Çavuşoğlu ve Ahmet Çetin 2 bin 500'er TL değerinde ‘hatıra bilet' satın alarak destek oldular.


Başkan Hasan Çavuşoğlu, kampanyaya katılan firma ve yetkililerine hatıra biletlerini vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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