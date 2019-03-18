İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava ambulansı, Rabia teyze için havalandı

Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya’ya sevk edildi.

Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.


Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı yaşayan Rabia Kaplan acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Rabia Kaplan, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne ait ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya'ya gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.