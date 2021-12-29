Hava değişimine gelen asker evini yaktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları dolayısıyla birliğinden hava değişimine gönderilen genç, ailesinin evinde yangın çıkardı. Evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan genç gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.45 sırasında Zeytinlik Mahallesi 20. Cadde üzerindeki bir müstakil evinde çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı askeri birliğinden memleketi Antalya'ya hava değişimine gönderilen T.E., ailesi ve akrabaları ile tartıştı. Yaşanan şiddetli tartışma sonrası T.E.'nin ailesi yakındaki akrabalarının evine geçti. Buna sinirlenen T.E., sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören akrabalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden uzaklaşan T.E. ise yakın bir noktada polislerce gözaltına alındı. Eve gelen T.E.'nin ailesi ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

T.E.'nin yakınları "Oğlum yakmış, isterse yüz evim yansın ben ne yapayım. Akşam götürdüler, niye saldılar” diye tepki gösterdi.

Yakınları T.E.'nin ailesine ve çevresine karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.