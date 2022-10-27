Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 545 bin oldu, yıl sonu hedefi 13 milyon

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl “Bisiklet Turizmi” temasıyla ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Dünyadaki en kaliteli turizm hizmetinin Antalya'da verildiğini söyleyen Vali Yazıcı; “ 1 Ocak 2022'den bugüne kadar şehrimizi hava yoluyla ziyaret eden turist sayımız 12 milyon 545 bin kişi ziyaret etti. İnşallah yıl sonuna kadar 13 milyonu geçeceğiz. Antalya olarak turizm noktasında sunduğumuz hizmette dünyada bir numarayız” dedi

"Turizmde bir numarayız"

Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerinin sezonun gelişmelerini değerlendirerek, birebir işbirliği fırsatları oluşturmak üzere bir araya geldiği Antalya Turizm Fuarı'nın açılışında konuşan Vali Yazıcı; “Antalya'mıza, Antalya'mızın turizm markasına değer katacak çok güzel bir organizasyonda bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında turizm profesyonellerini bir araya getiren ve 4'üncü kez düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hiç Şüphesiz ki Antalya, Dünyanın en güzel yeridir.” dediği gibi sizleri turizmin başkenti ve dünyanın en güzel şehri olan Antalya'mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan, deniziyle, güneşiyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Antalya'mızda her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyoruz ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Bu güzide şehirde yaşayan herkes turizmi bilen, turizmle yatıp kalkan kişiler. Bu şehirde yaşayan 2 milyon 600 bin kişi turizmi çok iyi biliyor. Biz Türk turizmine çok ciddi katkılar sunan bir şehiriz. Dünyada sunulan turizm hizmetinin en kalitelisini sunarak ülkemize ve şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Antalya olarak turizm noktasında sunduğumuz hizmette dünyada bir numarayız ve bir numara olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Yılı 13 milyonun üzerinde tamamlayacağız"

Fuarın sektör paydaşlarını bir araya getirerek yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma noktasında çok önemli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “Sektörde bulunan tüm paydaşlarımızın iyi bir iş birliği ile 2022 sezonunu iyi geçirdik. 1 Ocak 2022'den bugüne kadar şehrimizi hava yoluyla ziyaret eden turist sayımız 12 milyon 545 bin kişi ziyaret etti. İnşallah yıl sonuna kadar 13 milyonu geçeceğiz. Biz kalitemizden taviz vermeden dünya standartlarının üstünde bu hizmeti sunarak hem şehrimize hem ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Fuar da emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor ve son söz olarak dünyanın en güzel şehrine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.” dedi.

"Yıllık döviz gelirimizin yarısından fazlası turizmden"

Etkinlikte konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; “Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz bu güzel etkinliğe hoş geldiniz. KKTC olarak turizmimizi çeşitlendirmek ve bu pastadan daha çok pay almak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu çerçevede sağlık, spor ve alternatif turizm çeşitlerine somut adımlar atıyor ve gerekli düzenlemeleri yaparak bu yöndeki gelişmelere ağırlık veriyoruz. KKTC'nin yıllık döviz gelirlerinin yarısından fazlası turizm gelirlerinden elde edilmekte. Bunu düşündüğümüzde turizmin KKTC için önemli bir lokomotif sektör olduğunu hepimiz görüyoruz. Ülkemizde şu an 30 bine yakın olan yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için yaptığımız görüşmeler sonucunda çalışmalarımızı netleştireceğiz. Yükselen turizm trendimizin 2023 yılında daha da artacağından hiç şüphem yok. Yeni açılacak havalimanımızda bunu destekleyecek. Yeni havalimanımızı inşallah birkaç ay içinde ülkemize kazandırarak turizm hedeflerimize katkı sunmaya, turizm hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.