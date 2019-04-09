Havalimanı, otogar ve taksi şoförlerine insan ticareti ile mücadele eğitimi

Havalimanı, otogar ve taksi şoförlerine yönelik, “Meslek Elemanları için İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Farkındalık Eğitimi" verildi.

Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Kuruluşunun desteği ile “Meslek Elemanları için İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Antalya Havalimanı ve otogar çalışanları ile taksi şoförlerinin katıldığı toplantıda, insan ticareti ile mücadelenin yasal çerçevesi ve Türk Ceza Kanununun yanı sıra, ihbar mekanizmaları ve vatandaş sorumlulukları, konularına değinildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, insan ticaretinin en ağır insan hakları ihlallerinden birisi olduğunu söyledi. Özkorul, “İnsan ticareti mağdurları ile karşılaşması muhtemel olan sizlerin de farkındalığının artması ile birlikte göstereceğiniz destek ve hassasiyetin, süregelen mücadele ve mağdurların korunması için faydalı olacağı inancındayız" dedi.