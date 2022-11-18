Havalimanına turistleri taşıyan midibüs karşı şeride geçti, kaza ucuz atlatıldı

Antalya'da 15 Alman turisti havalimanına götürmekte olan midibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, turistler başka bir araçla havalimanına götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde Serik'te D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden gelen Ramazan Ö.'nün kullandığı 07 S 8991 plakalı midibüs, yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçti. Midibüsün refüjdeki tel çitler içinde bulunan palmiyeleri altına alması hızının yavaşlamasını sağlarken, karşı yönden araç gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Midibüste bulunan 15 Alman turist ise kazayı yara almadan atlattı. Turistler kaza sonrası başka bir araçla havalimanına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.