Havalimanında ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Antalya Havalimanını kullanarak Van'dan Antalya'ya gelen H.T. isimli şüpheli, ayakkabısının tabanına zulalanmış şekilde daralı 2 gram Toz Esrar ve daralı 43 gram Metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler ile yakalandı. Şüpheli H.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.