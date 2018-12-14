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Havalimanında ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu yakalandı

Antalya Havalimanınında ayakkabısının tabanına zulalanmış şekilde daralı 2 gram Toz Esrar ve daralı 43 gram metamfetamin geçirmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Antalya Havalimanını kullanarak Van'dan Antalya'ya gelen H.T. isimli şüpheli, ayakkabısının tabanına zulalanmış şekilde daralı 2 gram Toz Esrar ve daralı 43 gram Metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler ile yakalandı. Şüpheli H.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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