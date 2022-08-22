Havrita'ya erişim engeli talebi

Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi'nde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesine neden olduğu iddia edilen Havrita (Başıboş Köpek Haritası) uygulamasına erişimin engellenmesini talep etti.

Muratpaşa'ya bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde son iki içinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çok sayıda sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü. Muratpaşa Belediyesi, mahallede ilk vakanın görülmesiyle birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüyle koordineli şekilde yeni ölümlerin yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Zehirli maddeye rastlanılan parklar kapatılarak detaylı temizlik çalışması yapıldı. Diğer yandan zehirlenme şüphesiyle Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 5 köpek ve 1 kedi de kurtarıldı. Muratpaşa Belediyesi, geçen hafta içinde de yaşanan vahşetin faillerinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren ve Antalya'da yaşanan ölümlere neden olduğu iddia edilen internet uygulaması Havrita'ya erişim engeli getirilmesi talebiyle de adli makamlara başvurdu. Uygulama nedeniyle hayvanların yaşam hakkının tehlike altında olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, “Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesi talep etme zarureti doğmuştur” denildi.