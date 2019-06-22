Havuz başını kenevir tarlasına çevirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde yaşayan bir kişi üçüncü kez yaşadığı alanı uyuşturucu bahçesine çevirince polis tarafından yakalandı. Yüzme havuzunda kalan suyun koku ve sinek yaptığı şikayeti üzerine suyu boşaltmaya çalışan belediye ekiplerinin şüphesiyle yapılan baskında 102 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki diskolar bölgesinde 2007 yılında açılan ancak kiralayanlar ve mal sahibi arasındaki anlaşmazlıklar sonucu boş kalan tesiste yaşamaya başlayan 48 yaşındaki İ.Ç., isimli evsiz vatandaş, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılında yaptığı operasyonda 411 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş, şüpheli çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. Yine aynı yerde yaşamaya devam eden İ.Ç., 2018 yılında polisin yaptığı operasyonda bu kez 115 kök kenevir bitkisiyle yakalanmış ve serbest kalmıştı.

Ünlü diskolardan birinin ve otellerin bitişiğindeki terkedilmiş tesisteki havuzdan kötü koku geldiği ve sinek ürediği şikayetleri üzerine Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri önceki havuzun suyunu boşaltmaya başladı. Dün de devam eden tahliye işlemleri sırasında görevliler, havuzun kenarındaki, bitkilerden şüphelenip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekibi hint keneviri olduğu belirlenen 102 kök bitkiye el koydu. Gözaltına alınan İ.Ç. sevkedildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.