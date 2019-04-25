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'Hayallerimin Elinden Tut' projesiyle 23 köy okuluna 23 Nisan hediyesi

-Manavgat merkezli sosyal sorumluluk projesi ’Hayallerimin Elinden Tut’ projesi Türkiye’nin 7 bölgesinden, 23 köy okuluna 23 Nisan hediyesi olarak 322 adet Atatürk ve Ay yıldızlı tişört yolladı.

-Manavgat merkezli sosyal sorumluluk projesi 'Hayallerimin Elinden Tut' projesi Türkiye'nin 7 bölgesinden, 23 köy okuluna 23 Nisan hediyesi olarak 322 adet Atatürk ve Ay yıldızlı tişört yolladı.


Edirne'den Kars'a uzanan bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Hayallerimin Elinden Tut kurucu sorumlusu Rabia İnci Özen; “Titizlikle araştırıp bulduğumuz 23 köy okulumuz için toplamda 332 adet tshirt hazırladık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu bu güzel günümüzü daha kutlu ve daha mutlu kılmak adına yapmış olduğumuz bu çalışma sonrası çıkan tabloya bakınca haklı bir gurur yaşadığımızı söylemek isterim. Destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum, çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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