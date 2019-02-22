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Hayallerimin Elinden Tut'a Şanlıurfa Siverek'ten Ödül

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde hayata geçirilen ‘Hayallerimin Elinden Tut’, Şanlıurfa Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaketle ödüllendirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde hayata geçirilen ‘Hayallerimin Elinden Tut', Şanlıurfa Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaketle ödüllendirildi.


Manavgat'tan başlayarak Türkiye geneline yayılan sosyal sorumluluk projesi ‘Hayallerimin Elinden Tut' taktir görmeye devam ediyor. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçesindeki okullara yapmış olduğu desteklerden dolayı Hayallerimin Elinden Tut proje kurucusu Rabia İnci Özen'e plaket takdim etti.


Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Hayallerimin Elinden Tut sosyal sorumluluk projesine okullara vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederken, proje kapsamında bugüne kadar 300'e yakın okula destek verildiği, 20 bin öğrencinin yüzünün güldürüldüğü bildirildi.

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