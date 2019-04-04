‘Hayatı Aydınlat Konseri'nde çalışanlar korusuna ünlü sanatçı Merve Özbey eşlik etti

CK Enerji'nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde bu kez CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları ‘sahne' aldı. Ünlü sanatçı Merve Özbey'in şarkıları ile destek verdiği geceden elde edilen gelirle, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmeleri için ‘akülü sandalye şarj istasyonları' kurulacak. Konserden önce Antalya'da Muratpaşa İlçesi'nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol'da birer akülü sandalye şarj istasyonun kurulumunu tamamlayan CK Enerji, Antalya, Burdur ve Isparta'daki istasyon sayısını artırmayı hedefliyor.

CK Enerji'nin 2016 yılında başlattığı ve kısa sürede perakende elektrik sektörünün önde gelen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen ‘Hayatı Aydınlat', Antalya'da da ‘ses' verdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat konserlerinin 8'incisi dün Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda geniş katılım ile gerçekleştirildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ev sahipliğinde, Günhan Özmen yönetiminde ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşlik ettiği konserden elde edilen gelirle ilk etapta Antalya'nın merkezi noktalarına engelli vatandaşlar için akülü sandalye şarj istasyonları kurulacak.

Yapılan bilgilendirmede şirket; Antalya'da 2 adet akülü sandalye şarj istasyonunu konser öncesine yetiştirdi. Muratpaşa İlçesi'nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol'da birer istasyonu devreye alan şirket, engelli vatandaşların kentin sokaklarında ‘enerjisiz' kalmadan ücretsiz olarak sandalyelerini şarj edebilecekleri istasyonların sayısını artırmayı hedefliyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten 48 kişilik dev koro

Oldukça geniş katılımla gerçekleştirilen konser öncesinde konuşma yapan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, tamamen çalışanlardan oluşan 48 kişilik dev koronun aylardır bu geceye hazırlandığını dile getirerek "Öncelikle arkadaşlarıma gösterdikleri özveri için teşekkür etmek istiyorum. Her zaman altını çizdiğim gibi biz kendimizi sektörde sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini, doğayı, çevreyi ve hayvanlarımızı korumayı çok önemsiyor ve projelerimiz ile bu ülkeye olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Konserden önce arkadaşlarımız yoğun bir çaba göstererek 2 adet akülü sandalye şarj istasyonu kurdular. Antalya ile başlayan bu proje Burdur ve Isparta'ya da uzanacak. Hedefimiz 25 noktaya akülü şarj istasyonu kurmak ve engelli vatandaşlarımıza dışarıda özgür bir hayat için destek olmak" dedi.

Toplam sayı 20'ye ulaştı

CK Enerji'nin 2016 yılından buyana devam eden Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında; İstanbul Avrupa Yakası'nda 17, Sivas'ta 1 ve Antalya'da 2 nokta ile CK Enerji'nin 3 şehirde kurduğu istasyon sayısı 20'ye çıktı. 2019 yılı sonunda toplam 28 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmayı hedefleyen şirket, daha yılın ilk çeyreğinde çok hızlı bir yol aldı. Ayrıca şirket; İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde engelli vatandaşların enerjisiz kalma korkusu yaşamadan hayatın içinde yer alabilecekleri kilit ulaşım noktalarında yer almayı hedefliyor.