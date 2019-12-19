İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya’nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy’un anısına kütüphane açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.


25 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Karatoy'un ismini yaşatmak için kütüphane açıldı. Serik Mehmet Akif Ersoy Okulunda Hüseyin Karatoy adına ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Karatoy'un ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi incelediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.