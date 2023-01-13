HayatPark nikah salonu 22 Ocak'taki ilk nikahla açılıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark içerisinde yapımına devam ettiği nikah salonu ve otizm merkezi projelerinde sona gelindi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İki gündür kentte etkili olan yağışın herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için bölgede çalışma yapan ekiplere talimat veren Başkan Esen, alt yapı, üst yapı ve çevre düzenlemeleri hakkında da bilgi aldı. 22 Ocak günü kıyacakları ilk nikah ile nikah salonunun açılışının yapılacağını ifade eden Esen, ‘'HayatPark içerisinde yapımını tamamladığımız nikah salonu ile ilçemizin en önemli eksiklerinden bir tanesini daha gidermiş oluyoruz'' dedi.

Başkan Esen, 450 metrekare kapalı, 160 metrekare de açık olmak üzere yazlık ve kışlık iki farklı alana ve 105 kişilik misafir kapasitesine sahip olan nikah salonunun Konyaaltı halkı için hayırlı olmasını diledi. Esen, iki adet gelin-damat odasının yer aldığı nikah salonunun engelli vatandaşlar için de bir asansörlü merdiveni bünyesinde bulundurduğunu aktardı. Nikah salonunun hemen yanında yer alan otizm merkezinin çevre düzenlemesi ile ilgili de ekiplerden bilgi alan Başkan Esen, ‘'Otizmli bireyler için çok önemli bir proje olacağına inandığımız bu çalışmanın da ihalesini yaptık. Merkez, 100 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanıma açılacak'' şeklinde konuştu.