HayatPark'a Atatürk anıtı

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile yapılan Atatürk anıtı, HayatPark'taki yerini aldı.

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yaptığı protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan Atatürk anıtı, düzenlenen açılış töreni ile HayatPark'taki yerini aldı. HayatPark'ın girişine konulan anıtta, Atatürk ve manevi kızı Ülkü'nün el ele olan fotoğrafından ilham alındığı bildirildi. Açılış, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve üniversite yönetiminin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Uzun zamandır böylesi anlamlı bir anıt koymayı planladıklarını ifade eden Semih Esen, “Hem Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de bize emanet ettiği değerlerini her daim sahipleneceğiz. Bu değerleri de ilelebet yaşaması için gelecek nesillere aktaracağız. Normalde yaptığımız hizmetlerin açılışını yapmıyoruz. Ancak söz konusu Atatürk olunca açılış töreni yapmadan olmazdı. Gece gelip sessiz sedasız anıtı bırakıp arkamızı dönüp gidemezdik. Bu saygısızlık olurdu” şeklinde konuştu.

"Anıt beğenildi"

Düzenlenen törenle açılışı yapılan Atatürk anıtı, vatandaşlar tarafından beğeni topladı. HayatPark'ın, Konyaaltı'nın gözbebeği olduğunu aktaran CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Böylesi harika bir parka bir pırlanta gerekiyordu. Şimdi o da oldu. Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağız. Bu anlamlı Atatürk anıtını Konyaaltılılara kazandırdığı için Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ediyorum” dedi. Açılıştan sonra alanda bulunan vatandaşlar Atatürk anıtı ile fotoğraf çekme heyecanı yaşadı. Çocuklarını anıt ile birlikte ölümsüzleştiren aileler, yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirmeyi ihmal etmedi.