HayatPark'ın ilk etabı gün sayıyor

Konyaaltı Belediyesi, Öğretmenevleri Mahallesi'nde Antalya'nın merkezinde yer alan 117 dönümlük HayatPark mesire alanında gerçekleştirdiği proje çalışmasını sürdürüyor. Projenin ilk etabıNIN, kısa süre içinde vatandaşların hizmetinde olacağı açıklandı.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, HayatPark'ı Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütülen proje çalışması doğrultusunda baştan sona yeniliyor. Belediye ekipleri, HayatPark'ın önce altyapısını tamamen yeniledi. Sulama ve elektrik altyapısı yenilenerek, alan yeşillendirildi. Parkın giriş kısmı taş duvarla örülerek, görselliği güzelleştirecek yeni bir köprü yapıldı. HayatPark'ın ön kısmına ise yeni bir otopark alanı yapılarak, alan ağaçlandırıldı.

İlk etap gün sayıyor

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, alanda yer alan 5 tenis kortunun altyapısının yanı sıra ışıklandırılmasını da güçlendirdiklerini söyledi. Etap etap hayata geçecek HayatPark'ta ilk olarak iki adet kafenin hizmete açılacağını duyuran Esen, ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğü HayatPark'ta ilk etabın yaklaşık 1 ay sonra açılacağını aktardı. Esen, “Tenis kortları, dinlenme alanları, otopark, yeşil alan ve kafelerin yer alacağı HayatPark, yenilenen yüzüyle yakın zamanda Antalyalıların hizmetinde olacak” dedi.

Yeni buluşma noktası olacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark'ın Antalya halkı için yeni bir nefes alma alanı olacağını kaydetti. Başka Semih Esen, “Ekiplerimiz HayatPark'ta çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Antalyalı yurttaşlarımız için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Spor alanları, dinlenme alanı, tenis kortları, yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu ile yemyeşil bir doğanın içinde vatandaşlarımızın yeni buluşma noktası HayatPark olacak” dedi.