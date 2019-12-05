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Hayırsever çiftten okul protokolü

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Mümün – Kübra Soydal çifti ile Okul Protokolü imzaladı.


Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Şube Müdürü Metin Leylek, hayırsever Mümün – Kübra Soydal ve kızları Emine Soydal katıldı.


Kepez İlçesi Altınova mahallesinde 4600 metre kare alanı okul yapılması karşılığında bağışlayan Konyalı terzi emeklisi Mümün –Kübra Soydal çifti, “Allah bize verdi, bizde size verdik, sizle de Allah'a emanet ediyoruz. Bu iş böyle sürüp gidecek. İnşallah bu okulda iyi bir gelecek nesil yetişir, biz başka bir şey istemiyoruz” dedi. Hayırsever çiftin öğretmen kızları Emine Soydal ise yaptıklarının başka insanlara örnek olmasını istediğini belirtti.


Antalya'da hayırsever vatandaşların eğitime katkısının devam ettiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bugün bir arsa bağışımız oldu. Kepez ilçemizde belediyemiz, yaptığı imar değişikliğiyle eğitim öğretim olarak ayırmış. Önünde de park, bahçe olarak ayrılmış bir başka bölüm var. İnşallah en kısa sürede okulumuzu yaparız. Mümüm amca ve Kübra teyzemizin ismi okulumuzda ilelebet yaşamış olur. İnşallah okuldan çok sayıda vatana millete hayırlı öğretmenler, mühendisler, valiler, belediye başkanları yetişir. Rabbim hayırlarını kabul etsin” dedi.

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