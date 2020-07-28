İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi okul yönetimi ile birlikte, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tak'ın eğitim çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yoğun gayret göstereceğini ve önemli projelere imza atacağını söyleyen Cadıl, eğitimin önemine vurgu yaptı. Cadıl, "Hayırseverler olarak imkanlarımız yettikçe eğitime her zaman destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akif Tak ise Mehmet Cadıl okul yönetimine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.