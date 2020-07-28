Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"

Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Akif Tak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cadıl, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi okul yönetimi ile birlikte, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tak'ın eğitim çıtasını daha yukarıya çıkarmak için yoğun gayret göstereceğini ve önemli projelere imza atacağını söyleyen Cadıl, eğitimin önemine vurgu yaptı. Cadıl, "Hayırseverler olarak imkanlarımız yettikçe eğitime her zaman destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akif Tak ise Mehmet Cadıl okul yönetimine teşekkür etti.