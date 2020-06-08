Hayırsever işadamından eğitime çevre dostu okul

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eğitime katkı sunma çağrısına destek, ekolojik okul projesiyle devam ediyor. Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık tarafından Serik ilçesinde yaptırılacak okul tamamlandığında kendi enerjisini kendi üreten çevre dostu bir okul olacak.

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Harun Şahin Kırbıyık ile Serik İlçesi, Kökez Mahallesinde 24 derslikli Ortaokul için protokol imzaladı. Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Harun Şahin Kırbıyık ve Kırbıyık İçecek Dağıtım Paz. Tur. Otelcilik İnş. Tic. ve San. A.Ş Genel Müdürü Aydın Demiray katıldı. Serik İlçesi, Kökez mahallesine yapılacak 24 derslikli ortaokula “Harun Şahin Kırbıyık Ortaokulu” ismi verilecek.

Çevreye daha duyarlı olmalıyız

Temiz enerji üreten ve atık suyunu geri kullanan örnek bir okul olacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Korona virüs döneminde dünyayı daha çok korumamız gerektiğini hep beraber anladık. Doğa, çevre ve deniz bu dönemde kendine geldi. Denizin rengi daha net belli oluyor. Çevreyle ve doğayla ilgili konularda daha dikkatli ve daha duyarlı olmamız gerekir. Binalarda da kullandığımız enerji, su kaynaklarını daha az tüketecek özellikte olmalıdır” dedi.

Kendi enerjisini kendi üretecek

5 dönüm arazi üzerine yapılacak 24 derslikli ekolojik okul tamamlandığında, solar enerji ile kendi enerjisini güneşten üreten ilk ortaokul olacak. Çatısında yeşil bir şeridin olacağı okul, yağmur sularını kendisi toplayacak. Gri suların tekrar geri dönüşümünü yapabilme özelliği de olacak okul, temiz enerjiyi üreterek tam bir doğa dostu olacak.Ekolojik okul projesinden dolayı hayırsever Harun Şahin Kırbıyık'ı kutlayan Vali Münir Karaloğlu, hayırseverin yaptığı hayırların kabul olmasını diledi.

Daha önce Aksu'da 160 öğrenci kapasiteli kreş ve cami lojmanı yaptırarak devletin ilgili kurumlarının hizmetine sunan Şahin Kırbıyık imza protokolünde Antalya Valisi Münir Karalioğlu'na teşekkür etti. Kırbıyık ‘ Ekolojik bir okulu Sayın Valimizin öngördüğü sürenin de öncesinde inşallah tamamlayacağız. Her zaman devletimizin bir hizmetkarı olarak elimizden gelen ne varsa yapmaktan büyük onur duyarım' dedi.

Okul Protokolü'nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Harun Şahin Kırbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.