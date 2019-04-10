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Hayırsever vatandaş 3 dairesini Milli Eğitime bağışladı

Hayırsever Ruhi Göksoy tarafından, isminin bir okula verilmesi karşılığında yapılan bağış için Antalya Valiliği’nde imza töreni düzenlendi.

Hayırsever Ruhi Göksoy tarafından, isminin bir okula verilmesi karşılığında yapılan bağış için Antalya Valiliği'nde imza töreni düzenlendi.


Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Ruhi Göksoy katıldı.


Hayırsever Ruhi Göksoy'u tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, “Ruhi Göksoy, 3 dairesini okula isim karşılığında milli eğitime bağışladı. İnşallah biz o daireleri satıp milli eğitimde harcamak için kullanacağız. Ruhi beyin, ismini de okula vermiş olacağız. Ruhi bey, okulun bakımını da yaptıracağını söyledi. Okulu sahipsiz de bırakmayacak. Okulumuz yeni eğitim öğretim dönemine yeni ismiyle başlayacak. Hayırlı evlatlar hayırlı nesiller yetişsin. Allah hayrınızı kabul etsin” dedi.


Konuşmaların ardından hazırlanan Bağış Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, mevcut bir okula Ruhi Göksoy'un isminin verilmesine karşılık bağış yapıldı.

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