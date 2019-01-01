Hayırsever'den başarılı öğrencilere Cumhuriyet Altını

Hayırsever İrfan Önal, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, Antalya İl 1'inci olan Ahmet Çağlayan, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında İl 1'inci olan Furkan Sarıgül, Genç Sesler Musiki Yarışması İl 1'incisi olan Ebrar Ayşe Akdeniz, Adile Ahsen Kaya, İnci Toksöz'u tebrik ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Önal, ayrıca öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.