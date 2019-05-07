Hayırseverden eğitime destek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “3 derslikli anaokulumuzu eylül ayına kadar bitirip, eğitim öğretim sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, Şube Müdürü Hami Dorul, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, hayırsever çift Hüseyin-Ayşe Göksoy ve çocukları Medine Gül- Ramazan Mert Göksoy katıldı.

Görüşmede Hüseyin-Ayşe Göksoy çiftinin 2005 yılında vefat eden oğulları Hüseyin Görkem Göksoy için bir anaokulu yaptırmak istediklerini ve bu isteklerini de bu yıl hayata geçireceklerini ifade ettiler. Hayırsever Göksoy, ilk önce iman diyerek cami yaptırdığını daha sonra ilim diyerek anaokulunu yaptırdığını belirterek, son hayalinin de sağlık ocağı yaptırmak olduğunu belirtti.

Hayırsever iş insanı Hüseyin Göksoy'u tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, “Göksoy çiftinin 2005 yılında vefat eden oğullarının isminin verileceği 3 derslikli anaokulunu, Manavgat'ta Öğer İlköğretim Okulu'nun bahçesine yapacağız. 3 derslikli anaokulumuzu eylül ayına kadar bitirip, eğitim öğretim sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan Anaokulu Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, yapılacak okula Hüseyin Görkem Göksoy'un isminin verilmesine karşılık bağış yapıldı.

Protokole atılan imzanın ardından Vali Münir Karaloğlu hayırsever çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Karaloğlu hayırsever çiftin çocukları, Medine Gül- Ramazan Mert Göksoy çeşitli hediyeler verdi.