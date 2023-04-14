Hayırseverden Korkuteli MYO'ya Mantar Üretim Odası

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu'nda “Mantar Üretim Odası” yapımı için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile hayırsever Yüksel Dal arasında protokol imzalandı. Tesis Mantarcılık Programı öğrencileri için uygulama alanı olacak.

Akdeniz Üniversitesi ile Özdal Kompost İnşaat Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Korkuteli Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde Mantarcılık Programı öğrencileri için “Mantar Üretim Odası Yapımı” konulu bina bağış ve iş birliği protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, şirketin yönetim kurulu başkanı Yüksel Dal, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak katıldı.

Mantarın başkenti Korkuteli

İlçelerde yer alan meslek yüksekokullarının önemine dikkati çeken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Korkuteli'nde yer alan meslek yüksekokulumuzda bulunan bölümler ve onların içerisinde yer alan programlar hem ilçeye hem Antalya'ya hem de ülkemize kalifiye eleman yetişmesinde çok önemli bir misyon üstleniyor. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü içerisinde yer alan Mantarcılık Programı Korkuteli'nde yaygın olan mantar yetiştiriciliği için çok önemli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki mantarın yüzde 52'sini yetiştiren ve mantarın başkenti konumunda yer alan Korkuteli için meslek yüksekokulumuza yapacağınız bu katkı çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi. Rektör Özkan, hayırseverlerin üniversiteye katkılarının çok değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Üniversite özel sektör iş birliği

20 senedir mantarcılık sektörüne emek harcadıklarını ve geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Yüksel Dal, “Biz hem bölgemize hem de mantarcılığa gönül veren öğrencilere üniversite-özel sektör iş birliği adı altında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Şirketimizle ve okul yönetimimizle de görüşerek meslek yüksekokulumuza mantarcılık alanında katkıda bulunmaya karar verdik. İnşallah çocuklarımız için faydalı bir şeyin önünü açmış oluruz” dedi.

Öğrencilerin mantarcılık alanındaki becerileri artacak

Protokolle Korkuteli Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Mantarcılık Programı öğrencileri için yeni bir uygulama alanı oluşturularak mesleki becerilerinin artırılması hedefleniyor. Yapılacak uygulama alanı ile derslerin pratik yanıyla öğrencilerin uygulama becerilerinin daha iyi pekiştirilmesi sağlanacak ve üretim uygulamalarının daha modern sistemler kullanılarak yapılması da ülkemizin mantar üretiminde önemli bir paya sahip Korkuteli ilçesindeki mantar üretimine katkıda bulunacak. 60 metrekarelik “Mantar Üretim Odası” tesisinin 3 ay içinde tamamlanarak yüksekokula teslim edilmesi planlanıyor.