Hayırseverlerin eğitime desteği devam ediyor

Antalyalı hayırseverlerin eğitime katkısı tüm hızıyla devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, Doğa Etiket ve Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ adına hayırsever Nevzat İnan ile nakdi yardım karşılığında Kepez Duraliler Mahallesinde yapımı devam eden 8 sınıflı anaokula “Mesude İnan Anaokulu” adı verilmesine dair protokol imzaladı. Antalya Valiliği'nde imzalanan protokol törenine Vali Yazıcı'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, hayırsever Nevzat İnan ve eşi Mesude İnan katıldı.

“Allah sizin gibi gönlü güzel insanların sayısını arttırsın”

Antalyalı hayırseverlerin eğitime çok büyük katkılar sunduğuna değinerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Antalya'da göreve başladığım günden bu yana daha önce karşılaşmadığım kadar hayırseverle karşılaştım. Turizmin başkenti Antalya aynı zamanda hayırseverlerinde başkenti. Bu şehir gönlü bol insanların yaşadığı bir başkent adeta. Bu iş sadece para işi değil. Aynı zamanda gönül işi. Sizin gibi gönlü güzel insanların başardığı bir iş. Değerli katkılarınızdan dolayı tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah sizin gibi gönlü güzel insanların sayısını artırsın. Rabbim hayrınızı kabul etsin” dedi.

“Yapılan bu destekler geleceğimiz için çok önemli”

Eğitime çok önem veren biri olarak eğitimle ilgili konuların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Ülkemizi ve milletimizi daha da ileriye taşıyacak yegâne güç çocuklarımızdır. Onların iyi bir eğitim alıp, dürüst insanlar olarak topluma kazandırmak bizlerin en önemli görevidir. Bunu da ancak ve ancak eğitimle yapabiliriz. Çocuklarımızı iyi bir eğitimden geçirerek ülkemizin yarınlarına hazırlamalıyız. Bu aşamada da hayırseverlerimizin desteği bizleri çok mutlu ediyor. Eğitim kalitemizin artması noktasında Antalyalı hayırseverlerimizin katkısı çok büyük. Desteklerinden dolayı tekrardan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki yapılan bu destekler geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine önemli katkılar sunuyor.”

“Meslek liselerimizi kıymetlendirmeli ve önem kazandırmalıyız”

Antalya'nın turizm cenneti olduğunu ve her yıl rekor üstüne rekor kırdığını belirten Vali Yazıcı; “Otellerimiz ciddi sayıda insana iş olanağı sağlıyor. Dolayısıyla sadece Turizm Meslek Liselerine değil normal meslek liselerine de çok ihtiyacımız var. Çünkü otellerde pek çok farklı iş kolu oluyor. Bu elemanların yetiştirilebilmesi içinde ciddi manada Meslek Liselerine ihtiyacımız var. Meslek Liselerimizi kıymetlendirmeli ve önem kazandırmalıyız” şeklinde konuştu.

Protokole desteklerinden dolayı Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek sözlerine başlayan hayırsever Nevzat İnan ise; “Öncelikle protokolün imzalanmasındaki katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Eğitime ne kadar önem veren bir vali olduğunuzu bu süreçte bir kez daha yakından gördüm. Protokolümüz, çocuklarımız için ülkemiz için ve Antalya'mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Okul Protokolü'nün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı hayırsever Nevzat ve Mesude İnan çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.