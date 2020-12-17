Hayırseverlerin eğitime katkısı sürüyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli Esenyurt Eğitim Kültür Kalkınma Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Kubuz ile derneğin Korkuteli Esenyurt'ta yaptıracağı 8 derslikli ilkokul için protokol imzaladı.

Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, Korkuteli Esenyurt Eğitim Kültür Kalkınma Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kubuz, Arif Cebeci ve Mustafa Kaplan katıldı.

İmzalanan protokolle Korkuteli ilçesi Esenyurt Mahallesinde 8 Derslikli ilkokul yapılacak.

Protokol töreninde hayırseverlere eğitime katkılarından dolayı teşekkürleri sunan Vali Ersin Yazıcı “İlçelerimizde bu şekilde eğitim kültür ve yardımlaşma derneklerinin kurulmasını çok önemli buluyorum. O ilçeden ya da beldeden yetişen insanların doğduğu yeri unutmaması, oradaki insanların özellikle de çocukların eğitim olanaklarını güçlendirmesi, yaşam standartlarına katkı sunması çok kıymetli. Esenyurt Eğitim Kültür Kalkınma Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği de bu amaçla kurulan ve katkılar sunan çok kıymetli bir dernek. Dernek başkanımız Mustafa Kubuz nezdinde hepinizi kutluyor, hayırlarınızın devam etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Dernek Başkanı Mustafa Kubuz ile protokol imzalayan Vali Yazıcı dernek yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.