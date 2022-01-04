Hayıtlıgöl'de gerçekleşen kanal açma çalışmalarında sonuç olumlu

Kemer Belediyesi'nin Çamyuva Mahallesi Sarıören ve Hayıtlıgöl mevkiinde gerçekleştirdiği dere ıslah ve kanal açma çalışmaları olumlu sonuç verdi. Geçen sene bu bölgede meydana gelen şiddetli yağış sonrası yaşanan su ve sel baskınları sonrası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde söz konusu bölgede alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

40 yıldan bu yana bölgede yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle harekete geçen Kemer Belediyesi, yapılan çalışmalardan netice aldı. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Belediye Başkanı Topaloğlu'nun öncülüğünde özellikle Hayıtlıgöl mevkisinde yapılan dere ıslah ve kanal açma çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Kemer Belediyesinin yaptığı çalışmalarla daha önce sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgede şiddetli yağış sonrası büyük bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

“Sel baskını bu yıl yaşanmadı"

Vatandaşlardan Salih Kaygusuz, yaptığı açıklamada, geçen sene yaşanan sel baskınlarında Başkan Topaloğlu'nun bölgeye gelerek inceleme yaptığını ve mağdur olan vatandaşlara gerekli tüm yardımları yaptığını hatırlattı. Geçen hafta meteoroloji tarafından Kemer'e kırmızı kod uyarısı verildiğini belirten Kaygusuz, “Belediye ekiplerimiz Hayıtlıgöl mevkisine hemen gelerek kanal açtı. Gerekeni yaptı. Açılan kanal sayesinde geçen sene yaşanan sel baskını bu yıl yaşanmadı. Açılan kanal güzel oldu ama kanala duvar yapılırsa daha iyi olur. Hiç olmazsa yağışlarda toprak kaymaz ve kanalı doldurmaz” dedi.

“Açılan kanal olmasaydı belki geçen seneki sel ve su baskınlarını yine yaşayacaktık”

Haluk Karacan ise geçen haftaki şiddetli yağış öncesi açılan kanalın bölge sakinlerini rahatlattığını kaydetti. Karacan, “Açılan kanal bizi rahatlattı. Ama bazı evlerin bulunduğu kısma su yine geliyor. Gelen bu suyu aşağıdaki kanala verip devam etmesi gerekiyor. Bu da yapılırsa çok iyi olur. Açılan kanal olmasaydı belki geçen seneki sel ve su baskınlarını yine yaşayacaktık” diye konuştu.