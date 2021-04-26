Hayri Doğan Caddesi yenileniyor

Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışması başlattı. Çarşamba, Cikcilli ve Oba Mahallesi'ne hizmet veren caddenin asfaltı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Alanya Metro Market kuzeyinden Cikcilli, Oba güzergâhında Çarşamba Caddesi'ne bağlanan Hayri Doğan Caddesi bölgenin önemli ulaşım arterlerinden birisini oluşturuyor.