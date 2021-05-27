Hayvan ambulansı ile anında müdahale

Acil cerrahi müdahale ile birlikte yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı gibi hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulans sokak hayvanlarının ölüm oranlarını azaltıyor. Antalya genelinde yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan tam teşekküllü hayvan ambulansı can kayıplarını azaltıyor. Tam donanımlı sahipsiz hayvan acil müdahale aracı 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan bir ekip ile vatandaşlardan gelen ihbarlara hızla müdahale ederek tedavi için önemli olan ilk yardımı gerçekleştiriyor.

İhbarlar acil müdahale için önemli

Duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarların acil müdahale için son derece önemli olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Burak Alyaprak “İhbar geldiğinde ambulansımızla ivedi bir şekilde olay yerine gidip müdahalelerde bulunuyoruz. Hayvanın durumunu stabilize edip, hayvan bakımevinde tedaviyi sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşın duyarlılığı artıyor

Yaralı hayvanlara hizmet veren iki adet aracın mevcut olduğunu söyleyen Alyaprak, “Birisi transfer aracı diğeri de tam teşekküllü ambulans. Acil tıbbi müdahaleler için gerekli her türlü araç gereç ambulansımızda bulunmaktadır. Hayvan ölümleri donanımlı acil müdahale araçlarımızın da sayesinde azalıyor” diye konuştu. Veteriner Burak Alyaprak, sokakta yaşayan hayvanların olası bir kaza ve yaralanmaları durumunda vatandaşların acil müdahale aracı için 0 242 332 22 33 numaralı ihbar hattını arayabileceklerini söyledi.

1768 hasta ve yaralı hayvana gerekli tıbbi tedavi ve müdahaleler yapıldı

2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde 60 bin 904 ihbar geldi. 930 köpek ile 838 kedi olmak üzere 1768 hasta ve yaralı hayvana gerekli tıbbi tedavi ve müdahaleler yapıldı. 2021'in ilk 4 ayında ise 1593 yaralı ve 103 hasta ihbarı geldi. 460 köpek ve 541 kedi olmak üzere toplam 1001 yaralı ve hasta hayvana müdahale edildi.