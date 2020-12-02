Hayvan merkezine kedi evi bağışı

Antalya'nın Kemer ilçesinde mobilyacılık yapan İrfan Örs, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barındırma tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine kendi yaptığı kedi evlerini hediye etti.

Hayvansever İrfan Örs, mobilya dükkanında kullandığı malzemelerden artan parçaları birleştirerek, sokak hayvanlarına ev yaptı. Kedi evlerini, Arslanbucak Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi hizmet alanındaki barınağa getiren İrfan Örs, sokak hayvanlarını korumanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Örs, diğer esnaflarında bu konuda duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Ben burada öncü olmak istedim. Bir farkındalık başlatarak hayvan barınağına katkı sunmak istedim. Bu mobilyalar atılacak ve çöpe gidecekti. Çöpe gitmesine gönlüm el vermedi ve değerlendirmek istedim. Sokak hayvanlarına katkı sağlamak için de buraya getirdim" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ise hayvansever İrfan Örs'ün getirdiği kedi evlerini sokaktaki ve barınaktaki hayvanlar için kullanacaklarını söyledi. Uzun, Örs'ün 5 adet de büyük kulübe sözü olduğunu belirterek, "Belediyemiz bu kış sokak hayvanlarına biraz daha emek harcayacak. Kulübe ve kedi evleri sayımızı artıracağız. Sokaktaki hayvanlara barınma yeri oluşturacağız. İrfan bey sayesinde hayvanların sıcak bir barınma zemini olacak. Pandemi dolayısıyla da elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de sokak hayvanlarını korumak gerektiğini ve onlara önem verilmesinin önemini belirterek, duyarlı davranışı için İrfan Örs'e teşekkür etti.