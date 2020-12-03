Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı, sosyal tesisler faaliyetlerine ara verdi

Hayvanat Bahçesi geçici süre ile ziyarete kapatıldı. Sosyal tesisler faaliyetlerine ara verdi. Topçam ve Sarısu mesire alanlarında piknik yasaklanırken, giriş-çıkış saatlerinde düzenleme yapıldı. ASFİM ve spor sahaları da faaliyetlerini durdurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturacağı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi geçici süre ile ziyarete kapatıldı. Tophane Çay Bahçesi, Atatürk Sosyal Tesisleri, Düden Balık Çarşısı, Konyaaltı ve Lara Plaj Tesisleri geçici süre ile hizmetini durdurdu.

Saatler değişti

Topçam ve Sarısu mesire alanlarında piknik yasaklanırken giriş-çıkış saatlerinde düzenleme yapıldı. Mesire alanları yürüyüş ve spor amaçlı kullanmak isteyen vatandaşlar hafta içi sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında kullanabilecek. Hafta sonları ise hizmete kapalı olacak. Halk Et satış mağazaları da hafta içi 09.00-19.00'da ve Cumartesi 10.00.17.00 saatleri arası hizmet verecek. Halk Et Mağazaları Pazar günü kapalı olacak.

ASFİMLER kapalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verilen kurslara da ara verildi. ASFİM'in yanı sıra, sabah sporları, tenis kortları, spor sahaları pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara geçici süre hizmet veremeyecek.