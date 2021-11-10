Hayvanat Bahçesi'ne ‘Koku Bahçesi' kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı içerisinde lavanta, adaçayı ve biberiye benzeri aromatik bitkilerin yetiştirildiği ‘Koku Bahçesi' kuruldu. Bahçede yetiştirilen bitkiler çay yapılarak hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik etmek ve tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi içerisine ‘Koku Bahçesi' kuruldu.

“İlk hasat ziyaretçilere ikram edildi”

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı içerisinde kurulan koku bahçesinin ilk hasadı için de renkli bir etkinlik düzenlendi. Bahçede yetiştirilen ürünlerden bitki çayı yapılarak hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikte ziyaretçiler Koku Bahçesi'ni gezdi ve aromatik bitkiler hakkında bilgi aldı. Çocuklarda hayvanat bahçesinin sembollerinden Paşa isimli papağanla fotoğraf çektirerek kendileri için yapılmış alanda oyun oynadı.

“Aromatik bitkiler sergilenecek”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, Antalya bölgesinin aromatik bitkiler açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek ve hibe sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizde yetişen bu değerli bitkileri hayvanat bahçesi içerisinde küçük bir alanda yansıtmak istedik. Oğul otu, adaçayı, zahter, ıtır, nane biberiye ve lavanta gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkilerimiz koku bahçesinde sergilenecek. Ayrıca belirli günlerde de hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere bitki çayları ikram edilecek” dedi.

“Hayvanat bahçesi mis gibi kokacak”

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun da Koku Bahçesi'ne ziyaretçilerin büyük ilgi göstereceğine inandıklarını söyleyerek, “Nane, adaçayı, biberiye ve lavanta gibi mis kokular saçan bitki bahçemiz hayvanat bahçemize ayrı bir renk katıyor. Yetiştirilen aromatik bitkiler personelimiz tarafından toplanıp yıkandıktan sonra demlenerek ziyaretçilerimize çay olarak ikram ediyoruz. Koku Bahçesi'ndeki üretim sürekli olacak ve yıl boyu devam edecek” diye konuştu.