Hayvanları otlatırken kaybolan kadını 5 saat sonra jandarma buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan kadın, 60 kişilik jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik arama sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde F.K. (64) isimli kadın hayvan otlattığı esnada sürünün dağılması üzerine hayvanların peşinden gidip geri dönmedi. Ailesi tarafından aranmasına rağmen bulunamayınca Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına haber verildi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı 2 asayiş timi, bir JASAT, JAK unsuru, bir iz takip köpek timi ve AFAD ekipleriyle köyde oluşturulan 50-60 kişilik ekiple arama yapıldı.

Kayıp kadın 5 saatlik arama sonrasında hayvan ağılı yakınlarında jandarma ekipleri tarafından sağ ve sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.