Hayvanseverden köpeğini şikayet edenlere pankartlı sitem

Antalya'da müstakil evinde tehlikeli ırk 'pitbull' besleyen Halil Can'ın köpeğine, çevredekilerin şikayeti üzerine el konuldu. Hayvansever Can, evladı gibi gördüğü köpeğinin alınmasına sebep olanlara sitemini evinin bahçe duvarına astığı yazı ile dile getirdi.

Antalya'da tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen 30 yaşındaki aşçı Halil Can'ı, yaşadığı bölgeden bazı kişiler CİMER'e şikayet etti. Şikayetler üzerine iki hafta önce eve gelen Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, köpeğe el koydu. Can, ‘Hera' ismini verdiği ve 5 yıldır evladı gibi beslediği köpeğinin tüm çabalarına rağmen alınmasına engel olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Halil Can, köpeğini geri alma adına yaptığı tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Köpeğini kimin şikayet ettiğini belirleyemeyen Can, sitemini evinin bahçe duvarı üzerindeki tele astığı pankarttaki yazıyla dile getirdi. Can'ın astığı pankartta şu cümleler yer aldı: “Artık rahat rahat korkmadan yoldan geçebilirsiniz. Şikayet ettiğiniz köpeğimiz belediye tarafından götürüldü. İçiniz rahat olsun. Bu işte kimin parmağı varsa Allah belasını versin.”

"İsmini bilmediğim kişiler şikayet etti"

Can, pitbull cinsi köpeğini 5 yıl önce yavru olarak kardeşinin getirdiğini ve beslemeye karar verdiklerini söyledi.

Köpeği satın almadıklarını ama beslemek zorunda kaldıklarını dile getiren Can, “Hayvansever olduğumuz için besledik, büyüttük çocuğumuz gibi oldu. Evimiz korunaklı, telli bahçede besliyoruz. Kimseye bir zararı yok. Komşularımızla aramız gayet iyi. İsmini bilmediğim kişiler köpeğimi şikayet etti. Hiçbir uyarı ihtar almadan direk alıp götürdüler” dedi.

"Sakin ve uysaldı"

Yıllardır beslediği köpeğinin öylece alınıp gitmesine çok üzüldüğünü kaydeden Can, “Karşımızdaki komşumun ve teyzemin de köpeğini götürdüler. Tamam pitbull tehlikeli yasaklı bir ırk ama her şey onun yetiştiriliş tarzına bağlı. Saldırgan yaparsak sorun olabileceğini biliyorduk. Biz sakin uysal yetiştirdik. Köpekte de koruma duygusu olduğu için yoldan geçenlere evden havlar. Ağzını kapatamayız” diye konuştu.

"Üzülmekle yetiniyorum"

Çevre sakinlerinin rahatsız olup şikayet ettiğini ve köpeğinin götürüldüğünü anlatan Can, tüm çabalarına rağmen hayvanını geri alamadığını belirtti.

3 günde bir kafese kapatılan köpeğini görmeye gittiğini vurgulayan Halil Can, “Tek kafeste tutuyorlar. Bakımı iyi ama kaldığı yer eziyet verici. Bizim hayvanımız kimseye saldırmadı, ısırmadı, sadece havlıyor diye görüntüsü korkunç diye insanlar şikayet etti. Elimden alındı. Biraz direndim ama elim kolum bağlı kaldı. Sadece üzülmekle yetiniyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan hareketin içine oturduğunu belirten Can, evladı alınan bir baba gibi çok üzüldüğünü kaydetti.

Sitemkar yazı

"Kimin şikayet ettiğini bilmediği için evinin bahçe duvarının üzerindeki tel örgüye sitemkar bir yazı asmaya karar verdiğini vurgulayan Can, “Çok üzgün olduğum için astığım pankarttaki yazıda, 'Artık rahat rahat korkmadan yoldan geçebilirsiniz. Şikayet ettiğiniz köpeğimiz belediye tarafından götürüldü. İçiniz rahat olsun. Bu işte kimin parmağı varsa Allah belasını versin' ifadelerine yer verdim. Bu kişiye özel bir sitemdir, yapanlara karşı ince sitemim. Benim acımı hafifletecek bir şeydir. Bizi şikayet kişi de gelip geçerken bu yazıyı da görünce belki yaptığından utanır” dedi.

"Yakın zamanda köpek beslemeyeceğim"

Acısı geçinceye kadar köpek beslemeyi düşünmediğini anlatan Can, sokakta köpek besleyenleri görünce daha da üzüldüğünü belirtti.

Can, saldırgan bir yapısı olmayan ve güvenli bir ortamda beslenen köpeklerin sahiplerinden alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.