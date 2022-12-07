Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 - Fenerbahçe: 4

Alanyaspor, hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk bölümünü Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Lincoln Henrique ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe, farkı 4'e çıkardı. 78. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun serbest vuruştan ve 90. dakikada Candeias'ın golleriyle skor 4-2 oldu. Müsabaka Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.