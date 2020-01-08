İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana’yı 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.


Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti. Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.