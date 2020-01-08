Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1

Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos kaydetti. Tirana'nın tek golü ise 62. dakikada Michael Ngoo'dan geldi.