Hazırlık maçı: Alanyaspor: 3 - Salernitana: 1

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Corendon Alanyaspor, Salernitana'yı hazırlık maçında 3-1'lik skorla mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Alanyaspor, Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda İtalyan ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor ilk 11'inde Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Candeias, Cavaleiro, Efecan Karaca, Lusamba ve Ahmed Hassan yer aldı. Salernitana ise sahaya Micai, Radovanovic, Lovato, Fazio, Sambia, Capezzi, Bohinen, Vilhena, Brandaric, Valencia ve Bonazzoli ile çıktı. Müsabakanın ilk yarısının 9. dakikasında Salernitana, Bonazzoli ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan attığı golle skoru eşitledi.

İkinci yarıya baskıyla başlayan Alanyaspor, 48. dakikada Efecan Karaca ile 2-1 öne geçti. 90+2'de Alanyaspor Doumbia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.